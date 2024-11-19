واشنطن تستخدم الفيتو ضد قرار بمجلس الأمن يدعو لوقف النار بغزة

20-11-2024

واشنطن تستخدم الفيتو ضد قرار بمجلس الأمن يدعو لوقف النار بغزة

استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، ضد مشروع قرار مقدم من أعضاء المجلس العشرة المنتخبين، يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة.
 

وحصل مشروع القرار على تأييد 14 عضوا من أعضاء المجلس الخمسة عشر، لكنه لم يُعتمد بسبب استخدام الولايات المتحدة- الدولة دائمة العضوية بالمجلس- لحق النقض.


وأكد مشروع القرار على مطالبة الأطراف للالتزامات الواقعة على كاهلها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم وبتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول فوراً على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض “الفيتو” في أكثر من مناسبة ضد قرارات كانت تدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، في إطار دعمها المتواصل لحرب الإبادة الجماعية التي تمارسها “تل أبيب” على قطاع غزة.

يذكر أنّ قوات الاحتلال “الإسرائيلي” تشن منذ 7 تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول “تل أبيب” أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

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