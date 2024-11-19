عدوان إسرائيلي يستهدف مدينة تدمر بريف حمص الشرقي

استهدف عدوان إسرائيلي اليوم الأربعاء ٢٠/١١/٢٠٢٤ مدينة تدمر بريف حمص الشرقي .

وافادت المعلومات أن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت عدد من الصواريخ من أجواء القاعدة الأمريكية في منطقة التنف على الحدود السورية العراقية الأردنية، أقصى ريف حمص الجنوبي الشرقي، مستهدفة محيط مدينة تدمر.

وتشير المعلومات الأولية تشير إلى سقوط ضحايا

وأضهرت صورة متداولة حجم الأضرار التي طالت عددا من الأبنية السكنية على أطراف مدينة تدمر وسط سوريا جراء العدوان الإسرائيلي عليها

وهرع عددا كبيرا من سيارات الإسعاف لنقل مصابي العدوان من داخل ومحيط المدينة، نحو مستشفى تدمر الوطني.

ونفذت الضربة على معاقل القوات المتحالفة مع الجيش العربي السوري في الصحراء قرب تدمر، ما أسفر عن ارتقاء وجرح عدد من الأشخاص".