عمليات المقاومة اللبنانية ليوم 19/11/2024

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، أصدرت المقاومة اللبنانية بتاريخ الثلاثاء 19-11-2024، 34 بيانًا عسكريا حول عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:





1- الساعة 22:00 من مساء الإثنين 18-11-2024 استهداف طائرة مسيّرة إسرائيليّة من نوع هرمز 450 في أجواء بلدة الطيبة، بصاروخ أرض – جو، وتم إسقاطها، وشوهدت تحترق.



2- الساعة 23:00 من مساء الإثنين 18-11-2024 في إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، شنَّ مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة هجومًا جويًا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة بيت ليد (قاعدة عسكريّة تحوي معسكرات تدريب للواءي الناحل والمظليين) تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 90 كلم، شرق مدينة نتانيا، وأصابت أهدافها بدقة.



3- مساء الإثنين 18-11-2024 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي جنوبي مدينة الخيام، بصليةٍ صاروخيّة نوعية.



4- الساعة 00:15 استهداف مستوطنة كريات شمونة، بصليةٍ صاروخيّة.



5- الساعة 06:45 في إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، شنَّ مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة هجومًا جويًا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة رامات ديفيد (قاعدة جويّة رئيسية في الشمال وتضُم أسراب قتالية حربية) تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 50 كلم، جنوب شرق مدينة حيفا المُحتلّة، وأصابت أهدافها بدقة.



6- الساعة 09:30 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة سعسع، بصليةٍ صاروخيّة.



7- الساعة 10:00 استهداف مدينة صفد المُحتلّة، بصليةٍ صاروخيّة.



8- الساعة 10:00 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة، بصليةٍ صاروخيّة.



9- الساعة 10:00 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة كفار بلوم، بصليةٍ صاروخيّة.



10- الساعة 10:00 استهداف مستوطنة جعتون، بصليةٍ صاروخيّة.



11- الساعة 10:15 استهداف مستوطنة معالوت ترشيحا، بصليةٍ صاروخيّة.



12- الساعة 10:20 استهداف قاعدة تدريب للواء المظليين في مستوطنة كرمئيل، بصليةٍ صاروخيّة.



13- الساعة 10:30 استهداف مستوطنة غورن، بصليةٍ صاروخيّة.



14- الساعة 10:30 شن هجومًا جويّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمعٍ لقوات جيش العدو الإسرائيلي في بوابة العمرا عند الأطراف الجنوبية لمدينة الخيام، وأصابت أهدافها بدقّة.



15- الساعة 10:45 استهداف مُحلّقة إسرائيليّة في أجواء بلدة الطيبة، بالأسلحة المناسبة، وتم إسقاطها في المنطقة.



16- الساعة 11:00 استهداف منطقة الكريوت شمالي مدينة حيفا المحتلة، بصليةٍ صاروخيّة.



17- الساعة 11:00 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة أفيفيم، بصليةٍ صاروخيّة.



18- الساعة 13:20 استهداف منزل يتحصّن فيه جنود جيش العدو ‏الإسرائيلي عند الأطراف الشمالية لبلدة مارون الراس، بصاروخٍ موجّه، وإيقاعهم بين قتيل وجريح.‏



19- الساعة 13:25 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية لبلدة البياضة، بصليةٍ صاروخيّة.



20- الساعة 13:50 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية لبلدة شمع، بقذائف المدفعيّة.



21- الساعة 14:00 في إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة قاعدة غليلوت (مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200) تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 110 كلم، في ‏ضواحي مدينة تل أبيب، بصليةٍ من الصواريخ النوعية.



22- الساعة 14:00 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المالكية، بصليةٍ صاروخيّة.



23- الساعة 14:15 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في بوابة العمرا عند الأطراف الجنوبية لمدينة الخيام، بصليةٍ صاروخيّة.



24- الساعة 14:20 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة سعسع، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخيّة.



25- الساعة 14:40 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في ثكنة راميم (هونين)، بصليةٍ صاروخية.



26- الساعة 14:50 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام، بصليةٍ صاروخيّة.



27- الساعة 15:00 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبيّة لبلدة مارون الراس، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخيّة.



28- الساعة 15:30 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبيّة لبلدة مارون الراس، بصليةٍ صاروخيّة.



29- الساعة 15:30 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي شمالي بلدة مارون الراس، بصليةٍ صاروخيّة.



30- الساعة 17:15 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخيّة.



31- الساعة 18:20 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة برعام، بصليةٍ صاروخيّة.



32- الساعة 18:50 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي جنوبي مدينة الخيام، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخيّة.



33- الساعة 21:15 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في منطقة الحمامص جنوبي مدينة الخيام بصلية صاروخية.



34- استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 10:00 من مساء اليوم الثلاثاء 19-11-2024، قوة مشاة إسرائيلية في وادي هونين عند الأطراف الشرقية لبلدة مركبا، بصاروخ موجّه، وتم تحقيق إصابات مؤكدة، وعند الساعة 10:30 مساءً، ولدى وصول قوة مشاة إسرائيلية ثانية لسحب الإصابات، استهدفها المجاهدون بصاروخٍ موجّه ثانٍ، أوقع فيهم إصابات مؤكدة. حاولت عند الساعة 11:10 مساءً، قوة مشاة إسرائيلية ثالثة التقدم لسحب القتلى والجرحى، فاستهدفها المجاهدون بصاروخٍ موجّه ثالث، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.





