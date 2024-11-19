القبض على سارقي محتويات المركبات ومروجي ومتعاطي المواد المخدرة.

أثناء قيام إحدى دوريات قسم شرطة التضامن بدمشق بأداء مهامها ليلاً اشتبهت بشخصين وبتحري ملابسهما عُثر بحوزتهما على كمية من حبوب الكبتاغون والحبوب الدوائية المخدرة وشنتيـ.انة وموس كباس وعدد من الأجهزة الخليوية التي تبين أنها مسروقة، تم إحضارهما إلى مركز القسم وتبين أنهما يُدعيان (غياس ، ر) و(احمد ، ت) وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على حيازة وتعاطي وترويج المواد المخدرة ضمن مدينة دمشق وريفها بالاشتراك مع عدة أشخاص آخرين متوارين، وأنهما قاما بشراء الأجهزة الخليوية التي ضبطت بحوزتهم والتي مصدرها شخص متواري بقصد بيعها لقاء المنفعة المادية بالرغم من معرفتهما بأنها مسروقة.

كما تمكنت إحدى دوريات القسم المذكور من إلقاء القبض على المدعوَين (محمد ، س) و( عبد المجيد ، ح) أثناء قيامهما بسرقة محتويات إحدى المركبات المركونة وعثر بحوزتهما على بطارية وقطعة من مادة الحشيش المخدر وبالتحقيق معهما اعترفا بما نُسب إليهما وبإقدامهما على سرقة محتويات العديد من المركبات المركونة بالاشتراك مع شخص آخر متواري جاري البحث عنه.



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.



وزارة الداخلية السورية

