مئة يوم مدة انتظار رسالة الغاز

تشهد أسعار مادة الغاز ارتفاعاً كبيراً بعموم مناطق محافظة ريف دمشق وخاصة المناطق الأشد برودة، إذ وصل سعر أسطوانة الغاز السائلة بالسوق السوداء إلى أرقام قياسية حيث يتراوح سعرها بين 400- 500 ألف ليرة، في حين يصل تكلفة تحبير الكيلو غرام من الغاز إلى نحو 45 ألف ليرة.

ويرى المواطنون أن سبب ارتفاع سعر الغاز السائل هو ارتفاع مدة انتظار رسائل الغاز التي تجاوزت المئة يوم، أضف إلى استغلال باعة الغاز لحاجة المواطنين للمادة وزيادة استخداماتها خاصة في فصل الشتاء الذي يترافق مع ارتفاع فترة تقنين الكهرباء وصعوبة تأمين بدائل من المحروقات.

بدوره أوضح مصدر خاص بمحافظة ريف دمشق بأن مدة انتظار الرسالة تكون تبعاً للكميات الواردة من المادة.

ولم يخف المصدر أن هناك ارتفاعاً بمدة انتظار الرسالة على ساحة محافظة ريف دمشق والتي تتراوح بين 90-100يوم.



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