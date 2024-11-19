فوز زعيم المعارضة الصومالية بانتخابات الرئاسة

أعلنت اللجنة الانتخابية في إقليم "أرض الصومال" الانفصالي، يوم الثلاثاء، فوز زعيم المعارضة، عبد الرحمن سيرو، متغلّباً على الرئيس الحالي، موسى بيهي عبدي، في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأسبوع الماضي.

وقال سيرو في خطاب متلفز، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز"، إن "هذه الانتخابات ليست فوزاً أو خسارة للمرشحين. لقد كانت انتخابات الوحدة والأخوة ودفع أمة أرض الصومال إلى الأمام".

ويأتي فوز سيرو في الوقت الذي يسعى فيه الإقليم الانفصالي للحصول على اعتراف دولي، بعد إعلانه الاستقلال بشكل أحادي عام 1991.

بدوره، قال رئيس اللجنة الانتخابية في "أرض الصومال"، موسى حسن، إن "سيرو زعيم حزب "وداني" المعارض، حصل على 64% من الأصوات مقابل 35% لصالح بيهي".

وغلى الرغم من أن سيرو أبدى دعمه الواسع للاتفاق المقترح مع إثيوبيا، بشأن الحصول على منفذ بحري على البحر، فإن التزامه بتنفيذه ليس واضحاً. ويشتبه بعض المحللين في أنه قد يكون "أكثر انفتاحاً على الحوار مع الحكومة الصومالية" التي تعارض الاتفاق.

من جهته، هنأ رئيسا الصومال، حسن شيخ محمود، وجيبوتي، إسماعيل عمر جيله، سيرو على فوزه، في حين بعثت وزارة الخارجية الإثيوبية رسالة تهنئة له.