الجزائر تطالب المجتمع الدولي بالحفاظ على دعمه لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها

طالبت الجزائر، يوم الثلاثاء، المجتمع الدولي الحفاظ على دعمه لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، مؤكدة التزامها بدعم كل الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام والاستقرار والمصالحة في هذا البلد.

وقال ممثل الجزائر الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، عمار بن جامع، في كلمة خلال جلسة إحاطة نصف سنوية للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بشأن ليبيا، إن بلاده تتابع "الأزمة المستمرة في هذا البلد بقلق عميق" وفق ما نقل موقع "النهار أونلاين" الجزائري.

وأكد أن "المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية جماعية ولديه دين كبير عليه أن يفي به للشعب الليبي"، مضيفاً أن "الحصيلة المدمرة بالنسبة للسكان والمؤسسات في ليبيا تتطلب عنايتنا واهتمامنا الفوريين".

وأضاف أن "موقف الجزائر بشأن ليبيا يستند إلى 3 مبادئ تتمثل في قداسة العدالة وحرمتها، وسيادة ليبيا، وضرورة الاستقرار الإقليمي"، مؤكداً "وجوب امتثال المحكمة الجنائية الدولية بشكل صارم لمبدأ التكاملية بطريقة تحافظ على استقلاليتها وحيادها، بينما تحترم في الوقت ذاته السيادة القضائية لليبيا".

ولفت إلى أن "المحكمة لا بد أن تكمل عمل السلطات القضائية الليبية، لا أن تكون بديلاً عنها"، مشيراً إلى أن "على المجتمع الدولي أن يقدم الدعم بأهداف محددة لتعزيز القدرات القضائية الوطنية في ليبيا (...) ويجب أن تضمن المحكمة الجنائية تدخلاتها وإجراءاتها لا أن تفاقم ولا تعمق الانقسامات والتوترات القائمة في ليبيا".

وبشأن التطورات في غزة وفلسطين دعا بن جامع "الجنائية الدولية" إلى "ممارسة ولايتها بشكل كامل من خلال إصدار مذكرات اعتقال ومباشرة الملاحقات القضائية لمجرمي الحرب في الشرق الأوسط وفي فلسطين"، مؤكداً أن "الفظائع المتواصلة والمعاناة واسعة النطاق التي تحل بفلسطين وخاصة في قطاع غزة، وأيضاً في المنطقة برمتها، تتطلب بالحد الأدنى تدخلات شاملة وفورية".