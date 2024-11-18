القبض على شخص يتعاطى ويروج المواد المخدرة في اللاذقية

بناءً على المعلومات الواردة إلى فرع مكافحة المخدرات في اللاذقية حول قيام شخص بتعاطي وترويج المواد المخدرة ضمن منزله المستأجر في حي المشروع الخامس بالمدينة، وبعد التحري والمراقبة قامت إحدى دوريات الفرع المذكور بإلقاء القبض عليه وتبين أنه يدعى (حمزه . ع) وبتحري المنزل عثر فيه على قطع حشيش مخـ.در وسجائر محشوة بمادة الحشيش، ومبلغ مالي قدره تسعة وستون مليون وسبعمائة ألف ليرة سورية، وعدادة نقود إلكترونية، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على تعاطي وترويج الحشيش والحبوب المخـ.درة ،كما اعترف بإقدامه على تحويل الأموال بطريقة غير قانونية لعدة أشخاص من خلال التواصل معهم عبر أحد المواقع المحظورة.

تم مصادرة المواد المخـ.درة وإيداع المبلغ المالي لدى مصرف سورية المركزي ــ فرع اللاذقية ،والأبحاث مستمرة حتى إلقاء القبض على باقي المتورطين بالقضية وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص.

وزارة الداخلية السورية