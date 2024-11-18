المقاومة تكشف تفاصيل الكمين في وادي هونين

أكدت المقاومة اللبنانية، تحقيقها 3 استهدافات نوعية لقوات مشاة من الاحتلال الإسرائيلي في وادي هونين عند الأطراف الشرقية لبلدة مركبا جنوبي البلاد، وفق بيانٍ صادر عن الإعلام الحربي.

وفي التفاصيل، استهدفت المقاومة اللبنانية عند الساعة 10:00 من مساء اليوم الثلاثاء، قوة مشاة إسرائيلية، بصاروخ موجّه، وتم تحقيق إصابات مؤكدة.

وعند الساعة 10:30 مساءً، ولدى وصول قوة مشاة إسرائيلية ثانية لسحب الإصابات، استهدفها المجاهدون بصاروخٍ موجّه ثانٍ، أوقع فيهم إصابات مؤكدة.

وبعد ذلك، حاولت عند الساعة 11:10 مساءً، قوة مشاة إسرائيلية ثالثة التقدم لسحب القتلى والجرحى، فاستهدفها المجاهدون بصاروخٍ موجّه ثالث، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وفي بيانٍ لاحق ومنفصل للإعلام الحربي، استهدفت المقاومة اللبنانية، عند الساعة 12:15 من ليل الثلاثاء - الأربعاء ، تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في موقع المرج (في محيط وادي هونين) المقابل لبلدة مركبا، بصليةٍ صاروخيّة.

