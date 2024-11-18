إيرادات معبر نصيب الحدودي تتجاوز 1000 مليار ليرة منذ بداية العام

شهدت حركة العبور والمرور عبر معبر نصيب الحدودي مع الأردن تحسناً ملحوظاً خلال العام الحالي لتصل الإيرادات إلى 1000 مليار ليرة سورية، مقارنة بـ 620 مليار ليرة خلال العام 2023.

وكشف مصدر مطلع في المعبر أن متوسط حركة الشحن اليومية مع الأردن يتراوح ما بين 150-200 شاحنة (دخولاً وخروجاً)، وأن معظم البضائع التي تخرج من المعبر هي الحمضيات والخضر وبعض الفواكه وبعض المواد المصنعة الغذائية.

وأشار المصدر إلى وجودة مادة زيت الزيتون بين المواد المصدرة تماشياً مع قرار اللجنة الاقتصادية بالسماح بتصدير كميات من زيت الزيتون، لكن أغلب الكميات المصدرة تكون بعبوات صغيرة على عكس الصفائح المتداولة في السوق المحلية بسعة 20 ليتراً.

وفيما يخص الازدحامات على المعبر فقد أشار المصدر إلى وجود انسيابية في حركة نفاذ الشاحنات المغادرة والقادمة، في حين تحدث العديد من المصدرين واتحاد شركات النقل عن أن المشكلة تكمن اليوم في حركة نفاذ الشاحنات في الأراضي الأردنية، جراء استبدال الشاحنات السورية بالشاحنات الأردنية، وعدم السماح للشاحنات والبرادات السورية بإكمال الطريق نحو دول الخليج كونها قديمة وبحاجة إلى تحديث.



يذكر أن هناك مباحثات تجري مع وزارة النقل والجهات الحكومية من شأنها السماح بتحديث أسطول الشحن والنقل البري في سورية، وخاصة أن عمليات استبدال الشاحنات والبرادات في الأردن سببت خلال الفترة الماضية خسائر للمصدرين وإطالة زمن وصول البضائع إلى وجهتها في دول الخليج.

الوطن