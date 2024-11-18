حصيلة العدوان على غزة 43972 شهيداً.. والاحتلال يستهدف المشفى الوحيد في رفح

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، ممعناً في ارتكاب المجازر في مناطق مختلفة من القطاع، ومستهدفاً المنظومة الصحية.

وارتقى شهداء، بينهم أطفال، في قصف الاحتلال على شمال مخيم النصيرات، مضيفاً أنّ 3 إصابات وقعت من جراء استهداف إسرائيلي لمنزل في بلوك 9 في مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وفي مدينة غزة، ارتقت شهيدة ووقعت إصابات عدة من جرّاء قصف طائرات الاحتلال شرقي حي الزيتون.

وشمالي القطاع، ارتقى شهيد وإصيب 15 آخرين من جراء استهداف مُسيّرة "كواد كابتر" إسرائيلية لمدرسة أبو تمام في مدينة بيت لاهيا، كذلك عمدت قوات الاحتلال إلى نسف عددٍ من المباني السكنية في محيط مخيم جباليا.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بتعرّض شرقي مدينتي رفح وخان يونس، جنوبي القطاع، إلى قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية.

من جهتها، وفي ظل القصف الإسرائيلي المتواصل، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إنّ "ما تبقى من مستشفياتنا استقبل 50 شهيداً في الساعات الماضية من جراء اعتداءات الاحتلال".

وذكرت أنّ الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها إلى مستشفيات 50 شهيداً و110 جرحى خلال الساعات الـ24 الماضية، مؤكدةً ارتفاع حصيلة العدوان إلى 43972 شهيداً و104008 جرحى، منذ السابع من أكتوبر 2023.

على صعيد الاستهداف الإسرائيلي المُمنهج للمنظومة الصحية في القطاع، قال مدير عام المستشفيات الميدانية في وزارة الصحة، مروان الهمص، إنّ الاحتلال يستهدف ويدمر مستشفى أبو يوسف النجار في محافظة رفح، جنوبي القطاع وهو الوحيد بالمحافظة.

ومن جهة تفاقم الظروف الصعبة على النازحين في القطاع، أعلنت فرق الدفاع المدني أن خيام النازحين تعرضت للغرق نتيجة موجة أمطار غزيرة.

وفي هذا السياق، قال المكتب الحكومي في قطاع غزّة،في وقتٍ سابق اليوم، إنّ "النازحين في القطاع يعانون بسبب السيول التي تتسلّل إلى خيامهم، بعد تساقط الأمطار في الليلة الماضية".

وناشد المكتب، في بيانٍ، "المؤسسات الدولية التنسيق مع قوات الاحتلال لمساعدة مئات آلاف الأسر"، مضيفاً أنّ "المناشدات لا تلقى آذاناً صاغية من المجتمع الدولي".

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