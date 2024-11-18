البنتاغون: لا مؤشرات على نيّة روسيا استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا

أكّدت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، سابرينا سينغ، أنه "لا يوجد مؤشرات على نيّة روسيا استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا"، مشيرةّ إلى أنّ "واشنطن ليست في حالة حرب مع موسكو".

وقالت سينغ: "ليس لدينا أي مؤشرات على أنّ روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية داخل أوكرانيا، ولا نرى أي تغييرات يجب إجراؤها على وضعنا النووي أيضاً".

وحول العقيدة الروسية النووية المحدثة لروسي، أضافت سينغ: "بكل وضوح، لسنا في حالة حرب مع روسيا".

وفي وقت سابق اليوم، وافق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على مرسوم أسس العقيدة النووية المحدثة للبلاد.



وجاء في الوثيقة: "من أجل تحسين سياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي، أصدر مرسوماً للموافقة على الأسس المرفقة لسياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي".

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، أوعز بوتين إلى مجلس الأمن الروسي بـ"تكييف سياسة الردع النووي مع المتغيرات الجديدة في الوضع العسكري والسياسي، واقترح تقديم عدد من التوضيحات بشأن شروط استخدام روسيا للأسلحة النووية".

وأعلن الرئيس الروسي أنّ روسيا تحتفظ بالحق في استخدام الأسلحة النووية، في حال تعرضها إلى عدوان"؛ وحتى "في حال استخدام العدو للأسلحة التقليدية، إذا شكل هذا الأمر تهديداً خطيراً على سيادة الدولة".

وفي السياق، علّق متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي مساء الثلاثاء، على تعديل روسيا عقيدتها النووية، قائلاً: "لم نتفاجأ بإعلان روسيا أنها ستقوم بتحديث عقيدتها النووية"؛ و"كانت روسيا تشير إلى نيتها القيام بذلك منذ عدة أسابيع".

وأضاف المتحدث أنه "مع عدم ملاحظة أي تغييرات في التموضع النووي الروسي، فإننا لا نرى أي سبب لتعديل وضعيتنا أو عقيدتنا النووية ردّاً على الإعلان الروسي".

ورأى في هذا الإطار أنّ هذا الأمر "أقرب إلى نفس الخطاب غير المسؤول الذي تطلقه روسيا"، والذي "شهدناه على مدار العامين الماضيين"، وفق المتحدث الأميركي.

وتابع: كما قلنا لروسيا قبل أسابيع، فإنّ "استعانتها بجنود من كوريا الشمالية في العمليات القتالية ضد أوكرانيا يمثل تصعيداً كبيراً في حربها ضد أوكرانيا"، و"حذّرنا من أنّ الولايات المتحدة سترد".

وفي وقت سابق، اليوم، قالت وزارة الدفاع الروسية إنّ "القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت منشأة في مقاطعة بريانسك الروسية، بـ6 صواريخ (أتاكمز) ليلاً".

وفي السياق، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، الأحد الماضي، عن مسؤولين في الإدارة الأميركية، أنّ "الرئيس الحالي جو بايدن سمح لأوكرانيا للمرة الأولى باستخدام صواريخ أميركية بعيدة المدى لضرب روسيا".

وكالات