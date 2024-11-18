مع تعثر عدة استثمارات.. إغلاق مصنع سايبا الإيراني في سورية

أعلن الأمين العام لغرفة التجارة المشتركة بين سوريا وإيران، سعيد عارف، عن إيقاف مصنع “سايبا” الإيراني لتجميع السيارات في سورية بعد نحو 20 عاماً من التشغيل.

قدر عارف تكلفة إنشاء المصنع بحوالي 50 مليون دولار أمريكي.

وأشار إلى أن المصانع الأخرى التي أنشأتها إيران في سورية توقفت عن العمل أيضاً بسبب “مشكلات عالقة بين البلدين”.

ورغم ذلك، ربط بعض المراقبين الإعلان عن إغلاق المصنع بالغارات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مستودعات في وسط سورية.

ويعتبر مصنع “سايبا”، الذي كان المصنع الإيراني الوحيد في سورية، متوقفاً تماماً عن العمل، وفقاً لما ذكره عارف.

وأشارت تقارير إعلامية سابقة إلى محاولات متكررة لإعادة تشغيل المصنع وغيره من المشاريع الإيرانية في البلاد، لكن تلك المحاولات لم تحقق النتائج المرجوة.

في أكتوبر الماضي، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات جوية على مواقع في وسط سورية، من بينها مصنع إيراني، بحسب وكالات الأنباء العالمية.

وأفادت التقارير أن الغارات استهدفت مصنع تجميع السيارات الإيراني في مدينة “حسياء” الصناعية بحمص.