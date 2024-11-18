المصرف المركزي: عدم فتح حساب مصرفي سيكون سبباً لعدم حصول المستفيد على الدعم النقدي
في إطار التوجهات الحكومية حول إعادة هيكلة الدعم الحكومي لبعض المواد والتحول نحو الدعم النقدي، وتوجيه المواطنين حاملي بطاقات الدعم لفتح حسابات مصرفية بأسمائهم في المصارف العاملة في سورية ليصار إلى إيداع مبالغ الدعم فيها، دعا مصرف سورية المركزي المواطنين إلى ضرورة الإسراع بفتح الحساب المصرفي ولا سيما ممن هم حاملو بطاقات الدعم ومستفيدون من الدعم الحكومي.
وبين المصرف في بيان له اليوم تلقت سانا نسخة منه أن عدم فتح الحساب سيكون سبباً لعدم حصول المستفيد على الدعم النقدي عند إطلاق الآلية المشار إليها أعلاه، مؤكداً إمكانية الاستفادة من السبل المتاحة لفتح الحساب ولا سيما استخدام المواقع الإلكترونية للمصارف لإنجاز الجزء الأكبر من عملية فتح الحساب، حيث يتم إدراج البيانات الأساسية الخاصة بصاحب الحساب عبر ذلك الموقع، ولا يتبقى على المواطن سوى مراجعة فرع المصرف لإبراز صورة الهوية الشخصية الخاصة به وتوقيع وثيقة فتح الحساب ودفع الرسوم المترتبة.
وأكد المصرف أن عملية فتح الحساب المصرفي للمواطنين لها بعد إيجابي كبير، ومن شأنها تحقيق النفاذ المالي لكل شرائح المجتمع وتسهيل تنفيذ كل العمليات (سداد فواتير- رسوم- سداد قيم مشتريات- أقساط دراسية.. إلخ)، عبر تلك الحسابات من خلال القنوات المصرفية المتاحة ولا سيما قنوات الدفع الإلكتروني.
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