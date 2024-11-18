تصعيد ميداني في ريفي حلب وإدلب بعد أيام من الهدوء

شهدت محاور ريف إدلب الجنوبي وحلب الغربي استهدافات مدفعية وصاروخية من قبل وحدات الجيش العربي السوري وذلك بعد رصد تحركات عدة للفصائل المسلحة، في وقتٍ أسقط فيه الجيش عدد من المسيّرات في أرياف حلب وإدلب واللاذقية.

وفي التفاصيل، قال مصدر ميداني ، إنّ “الجيش العربي السوري استهدف مواقع الفصائل المسلّحة على محاور الفطيرة وكنصفرة ومحيط بلدة سرمين بريف إدلب الجنوبي، بسلاح المدفعية والطائرات المسيّرة القتالية، بعد رصد تحرّكاتها”.

ولفت المصدر إلى أنه “بحسب المعلومات الأولية نتج عن تلك الاستهدفات تدمير سيارتي دفع رباعي، و3 مقرات لمسلّحي الفصائل، إضافة إلى مقتل وإصابة 9 مسلحين على الأقل”.

أما على جبهة ريف حلب الغربي، حاولت الفصائل المسلّحة التحرّك عبر محاور محيط دارة عزة و كفرتعال- كفرعمة، وهذا دفع الجيش السوري إلى استهداف تلك التحرّكات عبر رمايات مدفعية وصاروخية.

وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت في وقت سابق إسقاط عدد من المسيّرات التابعة للفصائل المسلحة على محاور ريف حلب وادلب واللاذقية.

وأفادت في بيان، بأنّ “وحدات من القوات المسلحة للجيش العربي السوري العاملة على اتجاه أرياف حلب وإدلب واللاذقية دمرت خمس عشرة طائرة مسيّرة أطلقتها التنظيمات الإرهابية المسلّحة خلال اليومين الماضيين، بهدف الاعتداء على نقاط الجيش والقرى والبلدات الآمنة المحيطة.”

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