ارتفاع قياسي في تسجيل السيارات الكهربائية في دمشق بنسبة تصل لـ110%

سجلت مديرية نقل دمشق ارتفاعاً قياسياً بنسبة 110% في تسجيل السيارات الكهربائية خلال عام 2024، إذ تم تسجيل 281 سيارة مقارنة بـ57 سيارة فقط في العام السابق، و54 سيارة هجينة بحسب مديرية نقل دمشق.

وعلى الرغم من أن هذا التحول يعكس اهتماماً متزايداً ب النقل الأخضر في سوريا، إلا أن الخبير في قطاع النقل، عمار ديب أن هذا الارتفاع لا يكفي لتحقيق طفرة حقيقية في القطاع، مشيراً إلى قرارات حكومية تُعيق تطوير السوق.

ودعا إلى فتح باب استيراد السيارات الكهربائية ومكوناتها بشكل موسع، وإلغاء قيود تصدير السيارات المُجمعة محلياً، إذ يحتاج السوق المحلي إلى تلبية الطلب المتزايد.

وشدد ديب على أن كلفة تجميع السيارات الكهربائية محلياً تجعل تصديرها غير ممكن في الوقت الراهن، مطالباً بسياسات تشجيعية تشمل تخفيض فوائد الإقراض لشراء السيارات الكهربائية وتسهيل دخول الشركات العالمية إلى السوق السورية.

وأضاف أن السماح باستيراد السيارات مكتملة غير مفككة سيخفض التكاليف ويعزز المنافسة، ما قد يؤدي إلى نمو مبيعات القطاع بنسبة تصل إلى 90% خلال السنوات الثلاث المقبلة، ويخلق فرصاً استثمارية تقدر بمليارات الدولارات.

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