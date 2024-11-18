عمليات المقاومة اللبنانية ليوم 18/11/2024

1- الساعة 00:30 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة، بصليةٍ صاروخية.



2- الساعة 02:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي جنوبي بلدة الخيام، بصليةٍ صاروخية.



3- الساعة 02:35 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي جنوبي بلدة الخيام، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية.



4- الساعة 02:50 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي جنوبي بلدة الخيام، للمرّة الثالثة، بصليةٍ صاروخية.



5- الساعة 09:20 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي جنوبي بلدة الخيام، للمرّة الرابعة، بصليةٍ صاروخية.



6- الساعة 10:00 استهداف مستوطنة غورنوت هغليل، بصليةٍ صاروخية.



7- الساعة 11:10 استهداف قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء غولاني) شمالي مدينة عكا المُحتلّة، بصليةٍ صاروخية.



8- الساعة 10:45 شن هجوم جوّي بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمعٍ لقوات جيش العدو الإسرائيلي في المقرّ المُستحدث لقيادة اللواء الغربيّ في ثكنة يعرا، وأصابت أهدافها بدقة.



9- الساعة 11:30 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية.



10- الساعة 12:45 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي شرقي بلدة الخيام، بصليةٍ صاروخية.



11- الساعة 14:50 استهداف مستوطنة معالوت ترشيحا، بصليةٍ صاروخية.‏



12- الساعة 14:50 استهداف مستوطنة حوسن، للمرّة الأولى، بصليةٍ صاروخية.‏



13- الساعة 15:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة مرغليوت، بصليةٍ صاروخية.



14- الساعة 15:00 استهداف مستوطنة كيرِم بن زِمرا، للمرّة الأولى، بصليةٍ صاروخية.



15- الساعة 16:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة ديشون، بصليةٍ صاروخية.



16- الساعة 16:00 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي شرقي بلدة مارون الراس، بصلية صاروخيّة.



17- الساعة 16:30 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة شتولا، بصاروخٍ موجّه، وإيقاعهم بين قتيل وجريح.



18- الساعة 16:45 في إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، شنَّ مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة هجومًا جوّيًا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة، على قاعدة رغفيم (قاعدة عسكريّة تحوي معسكرات تدريب للواء غولاني) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 65 كلم، جنوب شرق مدينة حيفا المُحتلّة، وأصابت أهدافها بدقة.



19- الساعة 17:15 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة ديشون، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية.



20- الساعة 18:25 في إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، شنَّ مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة هجومًا جويًا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة النوعيّة على نقاط عسكريّة حساسة - سيتم الإعلان عنها لاحقًا - في مدينة تل أبيب.



21- الساعة 19:00 شن هجوم جوي بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمعٍ لقوات جيش العدو الإسرائيلي غربي بلدة علما الشعب، وأصابت أهدافها بدقّة.



22- الساعة 19:10 استهداف قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء غولاني) شمالي مدينة عكا المُحتلّة، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية.



23- الساعة 19:10 استهداف منطقة الكريوت شمالي مدينة حيفا المُحتلّة بصليةٍ صاروخيّة.



24- الساعة 20:45 في إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، بعمليّة مركّبة قاعدة تل حاييم (تتبع لشعبة الاستخبارات العسكرية في جيش العدو الإسرائيلي)، تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 120 كلم، في مدينة تل أبيب، بصليةٍ من الصواريخ النوعيّة، وسربٍ من المُسيّرات الانقضاضية، وأصابت أهدافها بدقّة.



25- الساعة 21:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي جنوبي بلدة الخيام، للمرّة الخامسة، بصليةٍ صاروخية.



26- الساعة 21:45 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي شرقي بلدة الخيام، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية.



27- الساعة 21:45 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة مرغليوت، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية.