محروقات توقف بطاقات السرافيس وتفاقم أزمة المواصلات

في خطوة تصعيدية لمكافحة سوء استخدام أجهزة الـGPS، بدأت شركة المحروقات في سوريا بإرسال رسائل إلى أصحاب السرافيس تفيد بإيقاف بطاقات التزود بالوقود بسبب سوء إستخدام البطاقة. يأتي ذلك تنفيذًا للتحذيرات التي أصدرتها محافظة دمشق قبل أيام، والتي تهدف إلى تنظيم قطاع النقل العام وضمان عدالة توزيع المحروقات.

وقالت مصادر إن الرسائل وصلت إلى عشرات السيارات العاملة على خطوط معضمية الشام برامكة، وجديدة عرطوز برامكة، وبعض الخطوط الأخرى .

وقال مراقب خط برامكة معضمية أن الرسائل وصلت إلى بعض أصحاب السرافيس الذين هم ملتزمين بالعمل بالسفرات الخمسة المطلوبة منهم لكنهم يقومون بفك بطارية السيارة في المساء وتركيبها في الصباح خوفا من السرقة فتم اعتبار أن الجهاز تعرض للعبث.

يدورهم أصحاب السرافيس بينوا ان أي انقطاع للكهرباء أو اصلاح عطل كهربائي أو فك التابلو أو إبدال بطارية يعتبر عبثا بالجهاز، وقمنا بمراجعة محروقات لكنهم أرسلونا إلى مركز الصيانة في مركز الصيانة أخبرونا أن الجهاز يعمل ولا يوجد أي مشكلة فيه أرسلونا إلى تكامل ومن تكامل أرسلونا إلى المحافظة، ونحن ندور في هذه الدائرة من دون الوصول إلى نتيجة .

وأشار أصحاب السرافيس إلى أن تعطل السيارة التي تعمل لمعيشة عدة عائلات توقفت عن العمل كونهم سيضطرون للتزود بالمازوت بالسعر الحر 20 ألف ليرة لليتر، بالتالي لا يمكن العمل بالتسعيرة الرسمية، وسيتم مضاعفة الأجرة، وفي حال وجود أي شكوى سيتم تغريم السائق بمليون ليرة بالاضافة إلى حجز السائق لمدة شهر.

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