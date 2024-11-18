بعد انخفاضها لأسبوعين.. ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية
ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، الاثنين، بعد انخفاضها لأسبوعين متتاليين منذ بداية الشهر الجاري، وفقاً للنشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق.
وبلغ سعر الغرام من عيار 21 مليون و 80 ألف ليرة للمبيع، ومبلغ 1079000 ليرة للشراء، في حين سجّل الغرام من عيار 18 سعر 925714 ليرة للمبيع، و 924714 للشراء.
وسجّل سعر مبيع الليرة الذهبية 9050000 ليرة سورية، وسعر الأونصة مبلغ 39500000 ليرة سورية، وفقاً لنشرة جمعية الصاغة.
وأكّدت الجمعية على “الحرفيين ضرورة الالتزام والتقيّد بالتسعيرة النظامية الصادرة عنها وبالرابط الالكتروني، وإعطاء فاتورة نظامية عليها لصاقة كيو آر، على أن يتم استيفاء الرسم المالي بعد احتساب سعر الذهب للقطعة مضافاً إليه أجور التصنيع”.
يُشار إلى أن أي مخالفة تعرّض الحرفي للمساءلة القانونية والمالية، كما يمكن إرسال الشكاوى على الأرقام 0112230766 و 0112248005، بحسب الجمعية.
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