هل تبدأ الحرب العالمية الثالثة قبل تنصيب ترامب؟

18-11-2024

هل تبدأ الحرب العالمية الثالثة قبل تنصيب ترامب؟

لا يزال يفصلنا أكثر من شهرين على تولي ( ترامب ) منصبه گ رئيس ل أميركا .

و خلال هذين الشهرين ، سيحصل الكثير من التطورات في أوكرانيا و في الشرق الأوسط 

 هذا المساء ، سمحت إدارة بايدن ل أوكرانيا ب إستخدام الأسلحة الأميركية ب مداها الأقصى داخل الأراضي الروسية ...
في السابق كانت سمحت ب إستخدامها ب مدى لا يتجاوز ال ( 100 ) كم داخل الأراضي الروسية ...

الحديث ب شكل رئيس عن صواريخ "ATACMS" أرض-أرض البالغ مداها 300 كيلومتر .

و كذلك صواريخ "AGM-88 HARM" جو - أرض المضادة ل أنظمة الرادار ، و التي يصل مداها 150 كيلومتراً ...

 واليوم ، سمحت فرنسا و بريطانيا ل أوكرانيا ب إستخدام صواريخ "SCALP EG/ Storm Shadow" الجوالة جو - أرض بمداها الأقصى داخل الأراضي الروسية .

هذه الصواريخ طورت ب شكل مشترك بين فرنسا و بريطانيا ل إستخدامها في الضربات الدقيقة ضد المواقع الروسية  الثمينة ...
يصل مدى هذه الصواريخ 550 كيلو متراً ...
 
الرئيس الروسي ( بوتين ) هدد ب أنه في حال حصول أوكرانيا على أسلحة غربية بعيدة المدى و إستخدمها داخل الأراضي الروسية ، ف إن روسيا ستقوم ب إستخدام ( أسلحتها النووية ) ل الدفاع عن أمنها القومي ...

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