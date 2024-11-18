هل تبدأ الحرب العالمية الثالثة قبل تنصيب ترامب؟

لا يزال يفصلنا أكثر من شهرين على تولي ( ترامب ) منصبه گ رئيس ل أميركا .

و خلال هذين الشهرين ، سيحصل الكثير من التطورات في أوكرانيا و في الشرق الأوسط

هذا المساء ، سمحت إدارة بايدن ل أوكرانيا ب إستخدام الأسلحة الأميركية ب مداها الأقصى داخل الأراضي الروسية ...

في السابق كانت سمحت ب إستخدامها ب مدى لا يتجاوز ال ( 100 ) كم داخل الأراضي الروسية ...

الحديث ب شكل رئيس عن صواريخ "ATACMS" أرض-أرض البالغ مداها 300 كيلومتر .

و كذلك صواريخ "AGM-88 HARM" جو - أرض المضادة ل أنظمة الرادار ، و التي يصل مداها 150 كيلومتراً ...

واليوم ، سمحت فرنسا و بريطانيا ل أوكرانيا ب إستخدام صواريخ "SCALP EG/ Storm Shadow" الجوالة جو - أرض بمداها الأقصى داخل الأراضي الروسية .

هذه الصواريخ طورت ب شكل مشترك بين فرنسا و بريطانيا ل إستخدامها في الضربات الدقيقة ضد المواقع الروسية الثمينة ...

يصل مدى هذه الصواريخ 550 كيلو متراً ...



الرئيس الروسي ( بوتين ) هدد ب أنه في حال حصول أوكرانيا على أسلحة غربية بعيدة المدى و إستخدمها داخل الأراضي الروسية ، ف إن روسيا ستقوم ب إستخدام ( أسلحتها النووية ) ل الدفاع عن أمنها القومي ...