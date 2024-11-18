اشتباكات ضارية في مخيم بلاطة شرقي نابلس

أكدت سرايا القدس - كتيبة نابلس، فجر اليوم الإثنين، تصدي مجاهديها في مجموعات بلاطة برفقة مقاتلي الشعب لقوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة عند محور صرح الشهداء، مشيرة إلى إمطار جنود الاحتلال بزخات كثيفة من الرصاص.

وقالت إن المجاهدين تمكنوا من تفجير جرافة عسكرية بعبوة وإعطابها.

وفي السياق، أعلنت كتائب شهداء الأقصى - نابلس، خوض مجاهديها اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم بلاطة بالأسلحة الرشاشة والعبوات الناسفة.

وأكدت استهداف آليات الاحتلال بعبوات "أقصى1" في المخيم.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة شرق نابلس وشرعت بتدمير ممتلكات المواطنين.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بتعامل طواقمه مع إصابتين خطيرتين جراء قصف الاحتلال مبنى في مخيم بلاطة.

وفي سياق اعتداءات الاحتلال، اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان خلال اقتحام بلدة سلواد شمال شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

هذا وحاصرت قوات الاحتلال وأغلقت جميع الطرق الرئيسية والفرعية لمخيم الدهيشة في بيت لحم. كما اقتحمت بلدة دورا غربي مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

ونفذت المقاومة الفلسطينية 12 عملاً مقاوماً متنوعاً، خلال الساعات الـ24 الماضية، ضمن معركة "طوفان الأقصى".

ورصد مركز معلومات فلسطين (مُعطى) في تقريره اليومي، 12 عملاً مقاوماً، تنوعت ما بين إطلاق نار واشتباكات مسلحة، وإلقاء عبوات ناسفة وزجاجات حارقة، ومواجهات وإلقاء حجارة، وتظاهرات.

وفي التفاصيل، اندلعت مواجهات وإلقاء حجارة في مدينة بورين في نابلس، وزبونا في جنين، وطولكرم، ومستوطنة "غوش عتصيون" والخضر في بيت لحم.

كما اندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة تخللها إلقاء عبوات ناسفة خلال اقتحام بلدة زبوبا قضاء جنين.

