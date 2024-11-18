الجزائر تستعد لرفع إنفاقها الدفاعي إلى مستوى قياسي

ذكرت وكالة "بلومبرغ" الأميركية أن الجزائر تستعد لرفع إنفاقها الدفاعي عام 2025 إلى مستوى قياسي يبلغ 3.35 تريليون دينار (25.1 مليار دولار)، وهو أحد أعلى المستويات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وذكر تقرير الوكالة أن "نسبة الإنفاق العسكري في الجزائر خلال العام المقبل ستزداد 16%"، وأنه "تم الإشارة إليها في مشروع قانون المالية 2025، الذي وافق عليه البرلمان بغرفتيه".

وكانت احتلت الجزائر، في 2023، المركز الـ19 عالمياً في حجم الإنفاق العسكري، وهو الأعلى في أفريقيا، وفق معهد "ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام".

ووفق "بلومبرغ"، "سيبلغ حجم الإنفاق العسكري الجزائري في 2025، خُمْسَ ميزانية البلاد، حيث تستعد تحسباً إلى تهديدات إقليمية غير مسبوقة".

وأضاف التقرير أنه "في عهد الرئيس، عبد المجيد تبون، عزّزت الجزائر قوتها العسكرية في ضوء موقعها الاستراتيجي، كما تؤكد زيادة الإنفاق الدفاعي تعزيز الأمن والاستقرار، حيث شهدت السنوات الأخيرة سلسلة من الانقلابات العسكرية وانعدام الأمن في عدد من الدول الأفريقية الواقعة جنوب الجزائر".

ومن المقرر أن تبلغ ميزانية العام المقبل 125.7 مليار دولار، بارتفاع نسبته 10% مقارنة مع ميزانية 2024، إلا أن هذه الميزانية "لا تتضمن تفاصيل حول كيفية إنفاق مخصصات الدفاع".

ويتوقع قانون المالية ارتفاع صادرات النفط والغاز بنسبة 1.9% في عام 2025، فيما يُتوقع نمواً اقتصادياً بنسبة 4.5% في 2025 و2026.