المقاومة العراقية تهاجم هدفاً حيوياً في إيلات المحتلة

18-11-2024

المقاومة العراقية تهاجم هدفاً حيوياً في إيلات المحتلة

هاجم المقاومة العراقية، منتصف ليل الأحد - الإثنين، هدفاً حيوياً في أم الرشراش "ايلات" المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر.

المقاومة وفي بيان لها، أكدت أنّ هذه العملية تأتي "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وشددت على "استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وكانت وسائل إعلام إسرئيلية قد تحدثت في وقت سابق عن دوي صفارات الإنذار في "إيلات" مع تسلل طائرات مسيّرة.

والسبت، أعلنت المقاومة العراقية عن تنفيذها 7 عمليات ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلي شملت استهداف: هدف حيوي في أم الرشراش المحتلة "إيلات" لمرتين متتاليتين، هدف عسكري في شمال الأراضي المحتلة، هدف عسكري في جنوب الأراضي المحتلة لمرتين متتاليتين، هدف عسكري في شمال الأراضي المحتلة لمرتين متتاليتين.

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