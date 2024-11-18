حزب الله ينعى مسؤول العلاقات الإعلامية محمد عفيف النابلسيً شهيداً 

نعى حزب الله، مساء الأحد، إلى أمة المقاومة والإعلام المقاوم، وأمة الشهداء والمجاهدين، مسؤول العلاقات الإعلامية فيه، الحاج محمد عفيف النابلسي، قائداً إعلامياً كبيراً وشهيداً عظيماً على طريق القدس

ارتحل مع خيرة من إخوانه المجاهدين في غارة إسرائيلية إجرامية عدوانية، على منطقة رأس النبع في بيروت، بعد مسيرة مشرّفة في ساحات الجهاد والعمل الإعلامي المقاوم.

ارتقى الشهيد القائد محمد عفيف بعد مسيرة حافلة بالعطاء للمقاومة، فكان صوت المجاهدين في الميدان الإعلامي، عبر إدارته الرسائل الإعلامية لحزب الله، ومساهمته في صياغة مواقفه السياسية والاستراتيجية، وإشرافه على الحرب الإعلامية والنفسية ضدّ "إسرائيل"، بكل ما تملكه من دعم غربي.

هو من الجيل المؤسس لحزب الله، بدأ عمله الإعلامي فيه منذ عام 1983. كان مقرّباً من الشهيد السيد عباس الموسوي، والشهيد السيد حسن نصر الله، الذي رثاه في ظهوره الأخير، من قلب مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت، في يوم شهيد حزب الله، لينضمّ بعد أيام فقط إلى هؤلاء الشهداء.

وكان ذلك الظهور الأخير هو "المرة الأولى التي نأتي فيها إلى مجمع سيد الشهداء، والسيد لا ‏يخرج فينا خطيباً يأسر القلوب والأرواح.. وهذه هي المرة الأولى التي ‏نحيي فيها عبر هذا المؤتمر الصحفي الرمزي يوم الشهيد في غيابه".

عُيّن الشهيد القائد عام 2014 مسؤولاً للعلاقات الإعلامية لحزب الله، إضافةً إلى عمله مستشاراً إعلامياً للشهيد السيد نصر الله. كما تولى إدارة الأخبار والبرامج السياسية في قناة "المنار"، خلال حرب تموز عام 2006، وشارك في إدارة التغطية الإعلامية طوال فترة ذلك العدوان.