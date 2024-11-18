استشهاد سوري وزوجته بقصف “إسرائيلي” على مزرعة في جنوب لبنان
استشهد رجلٌ سوري وزوجته، إضافة لإصابة آخر خلال قصف مدفعي “إسرائيلي” على مزرعة في سهل بلدة ماري في جنوب لبنان.
ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية أن “قذيفة مدفعية أطلقتها قوات الاحتلال على مزرعة للدواجن في سهل بلدة الماري قضاء حاصبيا، أدت إلى استشهاد عامل سوري وزوجته، وإصابة عامل آخر تم نقله بواسطة الصليب الأحمر الى مستشفى حاصبيا الحكومي”.
وكان استشهد ثلاثة سوريين، مطلع الشهر الجاري، وأصيب ثلاثة آخرين جراء غارة “إسرائيلية”، استهدفت أحد البساتين في بلدة البرغلية جنوبي لبنان.
وأفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بأن الشهداء ارتقوا جراء الغارة على البلدة البرغلية، بينما جرح اثنان آخران كان على متن دراجة نارية صودف مرورها اثناء الغارة، التي أدت إلى أضرار جسيمة في الممتلكات.
واستشهد 4 نازحين سوريين، مطلع آب الماضي، وهي أم وثلاثة من أبنائها، جراء قصف طيران العدو “الإسرائيلي” منزلاً تقطنه في بلدة شمع جنوب لبنان، وفق ما ذكرته وسائل إعلام لبنانية.
يشار إلى أن لبنان يستضيف ما يقارب نحو مليون ونصف مليون لاجئ سوري مسجَّلين بشكل رسمي بحسب الإحصائيات اللبنانية والأممية دخلوا إلى لبنان هرباً من الحرب على بلادهم.
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