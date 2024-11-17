وزير الدفاع التركي يحذر من احتمال نشوب حرب عالمية ثالثة

حذر وزير الدفاع التركي يشار غولر من احتمال قيام الاحتلال الإسرائيلي بشن هجوم على تركيا، وأشار إلى أن التوترات المتزايدة في المنطقة قد تؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة.

في مقابلة مع قناة “TV100” التركية، صرّح غولر قائلاً: “لقد شهدنا حربين عالميتين، وتعلمون كيف بدأت تلك الحروب بأسباب صغيرة جدًا.

لذلك، لا يتطلب الأمر حدثًا كبيرًا لإشعال حرب عالمية جديدة”.

وأكد غولر أن تركيا لا ترغب في اندلاع حرب عالمية، لكنها تبقى مستعدة لجميع الاحتمالات.

وقال: “نحن مسؤولون عن حماية أمن الجمهورية التركية بالكامل، وندرس جميع السيناريوهات الممكنة.

تهديدات إسرائيلية محتملة

عند سؤاله عن احتمال تعرض تركيا لهجوم مباشر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، أشار غولر إلى تصريح سابق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي دعا إلى تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة المخاطر الإسرائيلية.

وقال غولر: “هل كان رئيسنا سيتحدث عن هذا الخطر إن لم يكن يرى تهديداً حقيقياً؟ بالطبع، يمكن لإسرائيل شن هجوم”.

استعدادات تركيا أمام العدوان الإسرائيلي

في أكتوبر الماضي، شدد أردوغان على ضرورة اتخاذ كل الاحتياطات لمواجهة تهديدات الاحتلال الإسرائيلي، الذي يواصل عدوانه على لبنان وغزة.

كما حذر أردوغان من مغبة احتلال العاصمة السورية دمشق، مشيراً إلى أن هذا قد يقود إسرائيل للوصول إلى الحدود الجنوبية لتركيا.

وأكد أردوغان أن بلاده ستواصل الدفاع عن السلام في سورية، معتبراً أن إسرائيل تمثل تهديداً ملموساً للسلام الإقليمي والدولي.

يأتي هذا التحذير في ظل توسع العدوان الإسرائيلي على غزة ليشمل لبنان، حيث يتعرض الأخير لضربات جوية وبرية منذ سبتمبر، في تصعيد كبير للمواجهة بين حزب الله وإسرائيل.



عربي 21