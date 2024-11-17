واشنطن تفرض عقوبات على عميد سوري وعائلته

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، عن فرض عقوبات على مسؤول سوري وعائلته، متهمة إياه بالتورط في عمليات تعذيب.

وتم إدراج العميد عبد السلام فجر محمود، من القوات الجوية السورية، إلى جانب زوجته سهير نادر الجندي وأولاده الأربعة، على قائمة العقوبات بزعم ارتكابه انتهاكات لحقوق الإنسان.

عبد السلام فجر محمود، المولود في بلدة الفوعة بريف إدلب عام 1959، شغل عدة مناصب مهمة في جهاز المخابرات السورية.

كان رئيس فرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية منذ عام 2011، كما تولى إدارة فرع المخابرات الجوية في المنطقة الجنوبية (حرستا) عام 2010.

إضافة إلى ذلك، عمل مديراً لمكتب اللواء محمد الخولي، الذي كان حينها مديراً لإدارة المخابرات الجوية.

في عام 2010، ترأس محمود فرع المخابرات الجوية في المنطقة الجنوبية، وحصل على شهادة ماجستير من إحدى الجامعات اللبنانية، قبل أن يتم ترفيعه إلى رتبة عميد وتعيينه رئيساً لفرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية بمطار المزة العسكري.



وكالات