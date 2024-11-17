دمشق تتصدر بإنتاج البيض والساحل يتفوق في إنتاج الفروج!

17-11-2024

دمشق تتصدر بإنتاج البيض والساحل يتفوق في إنتاج الفروج!

أكد محمد جنن، رئيس غرفة زراعة دمشق، أن دمشق تتصدر إنتاج بيض المائدة على مستوى البلاد، في حين تتفوق مناطق الساحل السوري في إنتاج الفروج.

يعود هذا التفاوت إلى الدور الحيوي الذي تلعبه المناطق المختلفة في تلبية احتياجات السوق المحلية.

وأشار جنن إلى أن 60% من مربي الدواجن عادوا إلى العمل بعد أن توقفت العديد من المزارع خلال سنوات الحرب.

وشدد على أن توفر مستلزمات الإنتاج وتكاليفها، إلى جانب العقوبات المفروضة على سوريا، تؤثر بشكل مباشر على الأسعار المتغيرة في الأسواق.

كما كشف عن دخول سلالة جديدة من “أمات البياض” حيز الإنتاج في العام القادم، والتي ستساهم في تلبية احتياجات السوق من بيض المائدة لعامين متتاليين.


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