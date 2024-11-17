عقوبات أمريكية جديدة على شركة سورية

أعلنت الولايات المتحدة، عن فرض عقوبات على 26 شخصًا وشركة وسفينة، متهمةً شركة سورية بتحقيق أرباح كبيرة من بيع النفط نيابة عن إيران ووكلائها.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات استهدفت شركة “القاطرجي”، التي تُتهم بتمويل جماعة “أنصار الله” في اليمن و”فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأضافت الوزارة أن “القاطرجي” لعبت دورًا مهمًا في بيع النفط الإيراني لكل من سورية والصين، مما ساهم في توليد إيرادات ضخمة لصالح هذه الجماعات.

أكد برادلي سميث، وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، أن “إيران تعتمد بشكل متزايد على شركاء تجاريين مثل شركة “القاطرجي” لدعم أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة”.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستستمر في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوقف قدرة إيران على الاستفادة من هذه العمليات غير القانونية.

كما أشار البيان الأمريكي إلى أن شركة “القاطرجي” أصبحت من أهم القنوات التي يعتمد عليها “فيلق القدس” في تمويل وكلائه الإقليميين وتحقيق إيرادات تساعد في تنفيذ أجندته الخطيرة في المنطقة.



