محافظة دمشق تنفي خبر إلغاء البطاقة الذكية

أوضحت محافظة دمشق في بيان لها أن الأخبار المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول إلغاء البطاقة الإلكترونية والتحول إلى البطاقة الوطنية غير صحيحة وتم فهمها بشكل خاطئ.

وجاء في البيان أن جلسة الحوار حول “مدينة دمشق القديمة” شهدت نقاشاً حول هذا الموضوع، حيث طالب بعض المشاركين بإنشاء مركز لاستخراج البطاقة الإلكترونية.

وأكدت المحافظة أنه لا يمكن إنشاء مراكز جديدة بسبب عدم وجود ضغط كبير لاستخراج بطاقات جديدة، ولم يتم إلغاء البطاقة الإلكترونية.

وكانت هذه التصريحات خلال الجلسة الحوارية الرابعة التي عقدتها المحافظة تحت شعار “لأجل دمشق نتحاور”، بحضور محافظ دمشق لؤي كريشاتي وعدد من أهالي دمشق القديمة.

تأتي هذه التوضيحات بعد تداول صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي أخباراً تفيد بإلغاء البطاقة الذكية والانتقال إلى البطاقة الوطنية.

وذكرت تلك الأخبار أن الغاز والمازوت سيتم بيعهما للمواطنين بأسعار السوق الحر، مع سداد جزء من قيمتها عبر البطاقة الوطنية التي سيتم تحويل الدعم المالي إليها.

لكن بيان المحافظة نفى صحة هذه الأنباء.



