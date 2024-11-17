مقتل جندي من "غولاني" في معارك جنوبي لبنان

قتل جندي إسرائيلي جديد بنيران المقاومة اللبنانية خلال معارك جنوبي لبنان، بحسب ما أقرّ به "جيش" الاحتلال، مساء السبت.

وأعلن المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي أنّ القتيل هو من "الكتيبة 13" في لواء "غولاني".

ويأتي ذلك بينما تواصل المقاومة تصديه لقوات العدو الإسرائيلي عند الحدود مع فلسطين المحتلة، مكبّداً إياها خسائر فادحةً في العديد والعتاد.

في هذا الإطار، سبق الاعتراف بمقتل العدو الإسرائيلي إعلان حزب الله عدة عمليات استهدف فيها تجمعات قوات الاحتلال في شرقي بلدة مارون الراس وشرقي بلدة مركبا، بصليات صاروخية.

والخميس، أقرّ الاحتلال بمقتل ضابط في "الجيش"، وإصابة آخر بجروح خطيرة، وكلاهما من لواء "غولاني"، خلال المعارك الدائرة في جنوبي لبنان.

وسبق ذلك، الأربعاء، الاعتراف بمقتل ضابط، هو قائد فصيل في "الكتيبة 51" من "غولاني"، و5 جنود آخرين من الكتيبة نفسها، خلال المعارك مع حزب الله.

وفي إثر ذلك، أكدت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أنّ الهجمات، التي نفّذها حزب الله ضدّ وحدة "إيغوز" والكتيبة الـ51 من لواء "غولاني"، الذي كبّده الحزب الخسائر الأكبر منذ تأسيسه، دفعت "الجيش" إلى إعادة تقييم التكتيكات التي يتّبعها في جنوبي لبنان.