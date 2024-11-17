سرب طائرات يمنية مسيّرة تقصف هدفاً للاحتلال في أم الرشراش

17-11-2024

سرب طائرات يمنية مسيّرة تقصف هدفاً للاحتلال في أم الرشراش

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، في حسابه عبر منصة "إكس" مساء السبت، أنّ  سلاح الجو المسيّر التابع للقوات المسلحة اليمنية، نفّذ عملية عسكرية استهدفت هدفاً حيوياً للعدو الإسرائيلي في منطقة "أم الرشراش" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية، الثلاثاء الماضي، تنفيذها عمليتين عسكريتين استمرتا لثماني ساعات، شاركت فيهما القوة الصاروخية وسلاح الجو المسيّر استهدفتا، حاملة الطائرات الأميركية "إبراهام"، الموجودة في البحر العربي، بعدد من الصواريخ المجنّحة والطائرات المسيّرة، وفي عملية أخرى مدمرتين أميركيتين في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

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