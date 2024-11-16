قوات العدو تقتحم البلدة القديمة في نابلس.. والمقاومون يستهدفونها بالعبوات والرصاص

اقتحمت قوات العدو، ليل الجمعة - السبت، مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، مطلقة القنابل الضوئية على بلدتها القديمة.

وخلال الاقتحام، داهمت قوات الاحتلال منزلاً في البلدة القديمة.

وأفادت مصادر محلية للمركز الفلسطيني للإعلام باستهداف قوات الاحتلال بعبوة ناسفة، واستهدافها بالرصاص في محيط مخيم العين غرب نابلس.

وأعلنت سرايا القدس - كتيبة نابلس تمكنها برفقة مقاتلي الشعب من التصدي لقوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم العين وإمطارها بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة.

وأمس، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية برقة شمال غرب نابلس، واحتجزت عائلة داخل منزلها.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم العروب شمال الخليل.

هذا وتواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية المحتلة، خلال الساعات الماضية، إذ وقع 13 عملاً ضد جنود الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين.

ووثق مركز معلومات فلسطين "معطى" عملية إطلاق نار واشتباك مسلح، إلى جانب تفجير عبوة ناسفة وإلقاء زجاجات حارقة، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 8 نقاط، وإحراق وتحطيم مركبة للمستوطنين وتصدي لاقتحام.

ففي القدس، أحرق شبان مركبة مستوطن بعد دخوله لبلدة أبو ديس شرقي المدينة، حيث اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة.

وفي جنين، ألقى مقاومون عبوات ناسفة على قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة رمانة، واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة يعبد.

وفي نابلس، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في المدينة، كذلك شهدت بلدتي بيت فوريك وبيتا مواجهات وكذلك مخيم العين.

وشهدت بلدة الخضر ببيت لحم، مواجهات بين الشباب وقوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة.