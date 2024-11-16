 أول بوليصة تأمين على منظومة الطاقة الشمسية بتعويض يصل إلى 100 مليون ليرة

في خطوة جديدة لدعم استخدام الطاقة البديلة، طرحت المؤسسة العامة للتأمين في سوريا منتجاً تأمينياً جديداً يغطي منظومات الطاقة الشمسية المركبة على أسطح المنازل. وأوضح مدير عام هيئة الإشراف على التأمين، رافد محمد، أن الوثيقة الاسترشادية الجديدة التي تم الموافقة عليها تسمح لشركات التأمين بتقديم تعويض يصل إلى 100 مليون ليرة لتغطية أضرار محتويات المنازل، مقابل تعويضات تصل إلى 50 مليون ليرة للمسؤولية المدنية تجاه الغير.

وقال رافد: إن التأمين على منظومة الطاقة الشمسية المنزلية ما زال يقترن بالتأمين على المنزل، فجميع شركات التأمين العامة والخاصة وشركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين وقعت اتفاقية خاصة لتأمين مشروعات الطاقة الشمسية من جميع الأخطار بما فيها أخطار الطبيعة، بحيث تشترك جميع تلك الشركات بتأمين كل مشروع، وتقوم شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين بإدارة أعمال هذه الاتفاقية.

وحول التأمين على مشروعات توليد الطاقة الشمسية بيّن د.محمد أن الحد الأقصى للتعويض في هذا المنتج سيصل حتى 15 مليار ليرة على أن تكون حصة كل شركة تأمين (خاصة) من قيمة التعويض 500 مليون ليرة وحصة المؤسسة العامة للتأمين 3 مليارات ليرة والاتحاد العربي لإعادة التأمين 6 مليارات ليرة.

يذكر أن آخر منتج طرحته الهيئة كان بوليصة تأمين تقدم عبر السورية للتأمين لتغطية كفلاء القرض الحواسيب الطلابية.