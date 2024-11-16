أكبر منتج لزيت الزيتون في العالم يتوقع هبوط أسعارها للنصف

تمثل إسبانيا أكثر من 40% من إنتاج زيت الزيتون في العالم

وقد توقعت أكبر شركة منتجة لزيت الزيتون في العالم الذي يُطلق عليه اسم "الذهب السائل"، أن تهوي أسعاره إلى النصف خلال الفترة المقبلة وذلك بعد أن بلغت الأسعار مستويات قياسية من الارتفاع.

وتقول شركة "ديوليو" الإسبانية، وهي أكبر شركة منتجة لزيت الزيتون في العالم، إن إحدى أكثر اللحظات تحدياً في تاريخ الصناعة تبدو وكأنها تقترب من نهايتها، حيث من المتوقع أن تنخفض أسعار "الذهب السائل" إلى النصف تقريباً من أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال الأشهر المقبلة.

وبحسب تقرير نشرته شبكة "CNBC" الأميركية، واطلعت عليه "العربية Business"، فإن فترة طويلة من الطقس القاسي والجفاف الناجم عن المناخ في جنوب أوروبا أثرت بشدة على حصاد الزيتون في السنوات الأخيرة، وبلغت ذروتها في ارتفاع مذهل بالأسعار صدم العاملين القدامى في الصناعة والمستهلكين على حد سواء.