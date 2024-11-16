التقنين في سوريا يصل لـ20ساعة حسب المحافظة 

تصدرت محافظة ريف دمشق المحافظات السورية الأكثر استهلاكاً للكهرباء خلال الفترة الماضية و الأعلى من ناحية الأحما، على الرغم من تسجيل ساعات التقنين الكهربائي في سوريا انخفاضاً كبيراً في التغذية، حيث وصلت إلى 20 ساعة يومياً في معظم المحافظات مع بداية فصل الشتاء الذي يتوقع يكون الأقسى من ناحية التغذية الكهرباء.

وأوضح مدير مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء، جابر العاصي، أن واقع التقنين الحالي يرتبط بعوامل متعددة، أبرزها كميات التوريدات المتوفرة والكميات المولدة والتي توزع على المحافظات، ارتفاع الأحمال نتيجة الاعتماد على الكهرباء للتدفئة، إلى جانب الأعطال الفنية التي تزداد في هذه الفترة.

وأشار العاصي إلى أن ريف دمشق هي المحافظة الأكثر استهلاكاً للكهرباء والأعلى من ناحية الأحمال، تليها العاصمة دمشق، ومن ثم اللاذقية، حمص و حماة، وبعدها طرطوس وفقا لتصريح لاذاعة شام اف ام.

ولفت المدير إلى أن فترات التقنين تختلف بين فترة الصباح والمساء لأن الأحمال ليلاً تصبح أقل، بذلك يمكن زيادة الكميات خلال ساعات الليل ووصل الكهرباء لساعات أطول، مشيراً إلى أن التقنين يتراوح بين 5 ساعات قطع وساعة وصل، أو ساعتي وصل مقابل أربع ساعات قطع وفقاً للمتوفر في كل محافظة.

وحول تغير فترات التقنين في بغض الأماكن أكثر من غيرها فيعود وفقاً للعاصي لوجود مطاحن، أو مؤسسات حكومية، أو نقص بالمياه ما يضطر لتزويدها بالكهرباء لساعات أطول، وكذلك تكون أقل ببعض الأحيان نتيجة أعطال على المحولات والأمراس ما يؤدي لزيادة ساعات التقنين.

يذكر أن قيمة السرقات والتعديات على الشبكة الكهربائية منذ بادية العام وحتى شهر أيلول بلغت أكثر من 70 مليار ليرة سورية.