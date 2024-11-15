عمليات المقاومة اللبنانية ليوم 15/11/2024

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، أصدرت المقاومة اللبنانية بتاريخ الجمعة 15-11-2024، 31 بيانًا عسكريا حول عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:





1- الساعة 00:15 استهداف قاعدة شراغا (المقر الاداري لقيادة لواء غولاني) شمالي مدينة عكا المُحتلّة، بصليةٍ صاروخية.



2- الساعة 07:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة مسكاف عام، بصليةٍ صاروخية.



3- الساعة 07:30 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في ثكنة يفتاح، بصليةٍ صاروخية.



4- الساعة 08:30 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة مركبا، بصليةٍ صاروخية.



5- الساعة 09:00 في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر ‏وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلامية قاعدة طيرة الكرمل في جنوب حيفا، بصليةٍ من الصواريخ النوعيّة.



6- الساعة 10:00 استهداف مستوطنة ديشون بصليةٍ صاروخية.



7- الساعة 10:30 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة مركبا، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية.



8- الساعة 10:30 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية (مرتفع كحيل) لبلدة مارون الراس، بصليةٍ صاروخية.



9- الساعة 11:30 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة سعسع، بصليةٍ صاروخية.



10- الساعة 13:00 استهداف تجمّع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الغربية لبلدة الجبين، بصاروخٍ موجّه، وإيقاعهم بين قتيل وجريح.‏



11- الساعة 13:15 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية لبلدة مركبا، بصليةٍ صاروخية.



12- الساعة 14:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في بلدة مارون الراس، بمحلّقة انقضاضية كبيرة، أصابت هدفها بدقّة، وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة.



13- الساعة 14:15 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة طلوسة، بصليةٍ صاروخية.



14- الساعة 14:20 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في بوابة العمرا عند الأطراف الجنوبية لبلدة الخيام، بصليةٍ صاروخيّة.



15- الساعة 14:30 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة طلوسة، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية.



16- الساعة 15:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة طلوسة، للمرّة الثالثة، بصليةٍ صاروخية.



17- الساعة 15:00 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في بوابة العمرا عند الأطراف الجنوبية لبلدة الخيام، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخيّة.



18- الساعة 15:45 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة طلوسة، للمرّة الرابعة، بصليةٍ صاروخية.



19- الساعة 15:30 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة يرؤون، بمسيرةٍ انقضاضية، أصابت هدفها بدقة.



20- الساعة 15:30 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في ثكنة دوفيف، بمسيرةٍ انقضاضية، أصابت هدفها بدقة.



21- الساعة 18:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي للمرّة الثانية عند الأطراف الشرقية (مرتفع كحيل) لبلدة مارون الراس، بصليةٍ صاروخية.



22- الساعة 18:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة طلوسة، للمرّة الخامسة، بصليةٍ صاروخية.



23- الساعة 18:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة طلوسة، للمرّة السادسة، بصليةٍ صاروخية.



24- الساعة 18:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة دوفيف بصليةٍ صاروخية.



25- الساعة 18:30 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي للمرة الثانية في مستوطنة يرؤون، بصلية صاروخيّة.



26- الساعة 18:30 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة برعام، بصلية صاروخيّة.



27- الساعة 18:30 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة، بصلية صاروخيّة.



28- الساعة 20:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة طلوسة، للمرّة السابعة، بصليةٍ صاروخية.



29- الساعة 21:15 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية لبلدة حانين، بمسيّرةٍ انقضاضيّة، أصابت هدفها بدقة.



30- الساعة 21:25 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في ‏مرتفع القبع عند الأطراف الجنوبيّة الشرقيّة لبلدة مركبا، بصليةٍ صاروخية.



31- الساعة 22:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي جنوبي بلدة مارون الراس، بصليةٍ صاروخية.





