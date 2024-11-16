عن خطط ترامب بشأن حل أزمة أوكرانيا.. لافروف: موسكو تنتظر المقترحات

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عقب مشاركته في المنتدى الدولي للسلام والأمن "صير بني ياس"، في أبو ظبي بدولة الإمارات، الجمعة، إنه "ليس لديه أي فكرة عن كيفية حل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب للأزمة الأوكرانية"، مشيراُ إلى أنه "يجب أن ننتظر المقترحات".

وأضاف لافروف: "نحن لا نعرف بالضبط ما الذي سيتم اقتراحه"؛ موضحاً "موقفنا صاغه الرئيس فلاديمير بوتين بوضوح في خطابه بوزارة الخارجية في 14 حزيران/يونيو من العام الجاري".

وتابع: "نؤكد بانتظام، عندما نُسأل عن ذلك، أنه على أي حال، فإنّ السياسي الذي يقول إنه ليس مع الحرب، بل مع السلام، يستحق الاهتمام".

وحول محادثة المستشار الألماني أولاف شولتس مع بوتين، أشار لافروف إلى أنّ "الكرملين حدد بوضوح تقييمه للمحادثة الهاتفية بين بوتين وشولتس، وليس هناك ما يمكن إضافته".

وأوضح وزير الخارجية الروسي أنه "فيما يتعلق بالجانب الروسي، في رأيي، أعلن الكرملين بالفعل، وهناك بيان صحفي"، لافتاً إلى أنه "ليس هناك ما يمكن إضافته.. لقد أعلن الكرملين بوضوح تقييماته".



ومن جانبه، أفاد المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني، شتيفن هيبستريت، في بيان، بأنّ المستشار الألماني شولتس، أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي، اليوم الجمعة، دعا خلالها إلى "إنهاء النزاع المسلّح في أوكرانيا".

وفي وقت سابق اليوم، أجرى المستشار الألماني، مكالمةً هاتفية مع الرئيس الروسي، وذلك للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين، وفق ما أفاد مصدر حكومي ألماني لوكالة "فرانس برس".

وكشف المصدر أنّ شولتس بقي يهاتف الرئيس الروسي "مدةَ ساعة"، من دون الكشف عن محتوى المحادثة.