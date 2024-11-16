العدو ينسحب من شمع بعد حصار قواته ويتلقى ضربات في طلوسة جنوب لبنان

للمرّة السابعة، استهدفت المقاومة اللبنانية، اليوم الجمعة، عند الساعة 03:45 بعد ظهر اليوم، تجمعاً لقوات "جيش" الاحتلال الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة طلوسة، بصلية صاروخية.

واستهدفته المقاومة 6 مرّات خلال اليوم، عند كل من الساعة 03:00 و02:30 و02:15 بعد الظهر، وعند الساعة 06:00 مرّتين، وأيضاً عند الثامنة مساءً، بصلية صاروخية لكل منها.

و كاتت الإصابات مؤكدة في قوة العدو الإسرائيلي المتقدمة في اتجاه طلوسة. ومن المتوقع أن تكون مرتفعة اليوم.

وفي القطاع الغربي إنّ قوة تابعة للعدو انسحبت من بلدة شمع في اتجاه محيط طير حرفا، بعد أن واجهت "حدثاً صعباً"، وفق الإعلام الإسرائيلي، في مقام النبي شمعون، عند أطراف بلدة شَمَع بعد التصدي البطولي للمقاومة.

وفي وقت لاحق، تسللت "القوة الإسرئيلية إلى بلدة شمع وانسحبت إلى طيرحرفا، انسحبت من طيرحرفا إلى الداخل الأراضي الفلسطينية تحت غطاء مدفعي وجوي".

وتم تسجيل 8 اشتباكات اليوم داخل الأراضي اللبنانية بين المقاومة وقوات العدو.

وكان لقصف تجمعات "جيش" العدو النصيب الأكبر في عمليات المقاومة اليوم، بحيث استهدفت المقاومة اللبنانية، عند الساعة 03:30 من بعد ظهر اليوم، تجمعاً لقوات "جيش" الاحتلال في مستوطنة يرؤون، عبر مسيرةٍ انقضاضية، وأصابت هدفها بدقة.

وفي التوقيت نفسه، استهدف حزب الله تجمعاً لقوات الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة دوفيف، بمسيرةٍ انقضاضية، أصابت هدفها بدقة.

وكانت المقاومة استهدفت، عند الساعة 03:00 من بعد ظهر اليوم، تجمّعاً لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في بوابة العمرا، عند الأطراف الجنوبية لبلدة الخيام، للمرّة الثانية، بعد أن استهدفت تجمّعاً في الموقع نفسه عند الساعة 02:20 ظهراً، بصلية صاروخية.

وعند الساعة 01:15 من ظهر اليوم، استهدف حزب الله تجمعاً لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية لبلدة مركبا، بصليةٍ صاروخية.

وفي الأطراف الغربية لبلدة الجبين، استهدفت المقاومة، عند الساعة 01:00 من ظهر اليوم، تجمّعاً لقوّات الاحتلال، بصاروخٍ موجّه، وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح.

كما استهدفت المقاومة، عند الساعة 11:30 من صباح اليوم، تجمعاً لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة سعسع، بصليةٍ صاروخية.

وعند الساعة 10:30 من صباح اليوم، استهدفت المقاومة تجمعاً لقوات الاحتلال عند الأطراف الشرقية لبلدة مركبا، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية، بعد أن استهدفت تجمّعاً عند الساعة 08:30 صباحاً.

واستهدفت المقاومة عند الساعة 10:30 صباحاً، تجمعاً لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية (مرتفع كحيل) لبلدة مارون الراس، بصليةٍ صاروخية.

وكانت المقاومة استهدفت صباح اليوم تجمّعات لـ "جيش" العدو في بلدة مارون الراس، بمحلّقة انقضاضية كبيرة، وفي ثكنة يفتاح ومسكاف عام بصليتَين صاروخيتين لكل منها.

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