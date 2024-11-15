روسيا: إندونيسيا وماليزيا وتايلاند شركاء جدد في مجموعة بريكس

كشف نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر بانكين، أن دول إندونيسيا وماليزيا وتايلاند قد أصبحت شريكة في مجموعة "بريكس".

وأوضح بانكين خلال اجتماع مشترك لوزراء الخارجية والتجارة للدول الأعضاء في منظمة "أبيك"، أن قمة "بريكس" التي انعقدت في قازان، "قد أظهرت رغبة الغالبية العالمية في إنشاء نظام عالمي عادل، مع التركيز على إصلاح المؤسسات الدولية وتعزيز العلاقات الاقتصادية المتساوية".

كما أشار إلى أن "القمة أسفرت عن مجموعة من الاتفاقيات الهامة في مجالات التجارة والاستثمار والذكاء الاصطناعي والطاقة والمناخ واللوجستيات".

ولفت بانكين إلى أن "حصة اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ في التجارة الخارجية لروسيا قد بلغت 70%، في حين أن نحو 90% من المدفوعات تتم بالعملات الوطنية".

وفي سياق متصل، أكد نائب وزير الخارجية الروسي أن بلاده تواصل تأمين إمدادات مستقرة من موارد الطاقة لدول "أبيك".

يُذكر أن قمة "بريكس" التي أُقيمت في قازان بين 22 و24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قد شهدت حضور رؤساء دول المجموعة. ومنذ بداية عام 2024، انضمت إلى "بريكس" كل من مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات والسعودية.