عدوان إسرائيلي يستهدف محيط العاصمة دمشق

15-11-2024

عدوان إسرائيلي يستهدف محيط العاصمة دمشق

شن الاحتلال الاسرائيلي عدوانا استهدف منطقة المزة ما أدى إلى دوي أصوات انفجارات في محيط العاصمة اط دمشق.

واستهدف القصف محيط مطار المزة في دمشق، وحتى الآن لا معلومات دقيقة ما إذا تم استهدافه.

بدورها، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن "عدوانا إسرائيليا استهدف منطقة المزة".

يأتي ذلك، عقب غارات للكيان الصهيوني  أمس الخميس استهدفت منطقتي المزة بدمشق وقدسيا في ريفها أدت إلى ارتقاء 15 شخصا وإصابة 16 آخرين.
وأعلنت "حركة الجهاد الإسلامي" الخميس، ارتقاء عدد من عناصرها في القصف الإسرائيلي الذي استهدف دمشق.

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