عمليات المقاومة اللبنانية ليوم 14/11/2824

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الخميس 14-11-2024، 32 بيانًا عسكريا حول عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:





1- الساعة 11:50 من مساء يوم الأربعاء 13-11-2024 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة سعسع بصليةٍ صاروخيّة.



2- الساعة 09:00 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات الشمال، ‏استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مستوطنة يسود هامعلاه، بصليةٍ صاروخيّة.



3- الساعة 10:00 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي بين بلدتي حولا ومركبا شرقاً، بصليةٍ صاروخية.‏



4- الساعة 10:45 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة مركبا، بصليةٍ صاروخية، وتحقيق ‏إصابات مؤكدة في صفوفهم.



5- الساعة 12:10 استهداف موقع جل العلام الحدودي، بصليةٍ صاروخيّة.



6- الساعة 12:10 استهداف قاعدة لوجستية للفرقة 146 في جيش العدو الإسرائيلي (شمال شرق مستوطنة نتيف هشايارا شرقي مدينة نهاريا) بصليةٍ صاروخيّة.



7- الساعة 12:10 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات الشمال، ‏استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مدينة نهاريا، بصليةٍ صاروخيّة.



8- الساعة 11:00 استهداف ثكنة دوفيف، بصليةٍ صاروخيّة.



9- الساعة 11:00 استهداف مستوطنة ديشون، بصليةٍ صاروخيّة.



10- الساعة 11:00 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة، بصليةٍ صاروخيّة.



11- الساعة 11:30 شن هجوم جوي بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على مستوطنة يرؤون، وأصابت أهدافها بدقّة.



12- الساعة 11:30 شن هجوم جوي بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على مستوطنة عين يعقوب، وأصابت أهدافها بدقّة.



13- الساعة 13:30 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند أطراف بلدة عديسة (قرب الخزان)، بقذائف المدفعية.



14- الساعة 15:00 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة سعسع، بصليةٍ صاروخيّة.



15- الساعة 15:30 استهداف مستوطنة برعام بصليةٍ صاروخيّة.



16- الساعة 15:30 استهداف مستوطنة يرؤون، بصليةٍ صاروخيّة.



17- الساعة 15:30 استهداف مستوطنة المالكية بصليةٍ صاروخيّة.



18- الساعة 16:00 في إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدفت المقاومة الإسلامية قاعدة "ستيلا ماريس" البحريّة (قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 35 كلم، شمال غرب ‏حيفا، بصليةٍ صاروخيّة نوعية.



19- الساعة 16:00 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في منطقة العمرا عند الأطراف الجنوبية لبلدة الخيام، بصليةٍ صاروخيّة.



20- الساعة 16:30 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة حانيتا، بصليةٍ صاروخيّة.



21- الساعة 16:30 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة شلومي، بصليةٍ صاروخيّة.



22- الساعة 16:30 ‏أسقط مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة في وحدة الدفاع الجوي طائرة مسيّرة اسرائيليّة من نوع "هرمز 450" في أجواء القطاع الشرقي، بصاروخ أرض - جو.



23- الساعة 17:00 استهداف مستوطنة كفر يوفال بصليةٍ صاروخيّة.



24- الساعة 18:00 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في بوابة العمرا عند الأطراف الجنوبية لبلدة الخيام، للمرة الثانية، بصليةٍ صاروخيّة.



25- الساعة 18:00 استهداف مستوطنة كفر يوفال للمرة الثانية بصليةٍ صاروخيّة.



26- الساعة 18:30 في إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، شنّ مجاهدو المقاومة الإسلامية هجومًا جويًّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة، على قاعدة "إلياكيم" (تحوي معسكرات تدريب تتبع لقيادة المنطقة الشماليّة في جيش العدو الإسرائيلي)، التي تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 50 كلم، جنوبي مدينة حيفا المُحتلّة، وأصابت أهدافها بدقّة.



27- الساعة 19:30 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة مركبا، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية.



28- الساعة 19:50 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة يرؤون، بصليةٍ صاروخية.



29- الساعة 20:00 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس، بصليةٍ صاروخية.



30- الساعة 22:20 في إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلامية، وللمرّة الأولى، قاعدة "تل حاييم" (تتبع لشعبة الاستخبارات العسكرية)، تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 120 كلم، في مدينة تل أبيب، بصليةٍ من الصواريخ النوعيّة.



31- الساعة 23:15 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة بصليةٍ صاروخية.



32- الساعة 23:15 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الغربية لبلدة طيرحرفا بصليةٍ صاروخية.