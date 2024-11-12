حالة الطقس 14/11/2024

إتفاق عام من النماذج على تأثرنا بأول منخفض جوي متكامل مصحوب بكتلة هوائية باردة و رطبة يبدأ بالتأثير مع ساعات ظهر يوم الأحد القادم , ويستمر على فترات حتى 3 أيام على الأقل , الفعالية تكون جيدة جداً على السواحل السورية ومتوسطة على المحافظات الوسطى والشمالية , وضعيفة على دمشق والمناطق الجنوبية والمحافظات الشرقية.

إنخفاض حرارة عام نهاراً وليلاً وهبات رياح نشطة , وأمطار غزيرة على فترات بفعالية مختلفة كما ذكرنا سابقاً بالأعلى , مزيد من تفاصيل هذه الحالة ننشرها قريباً إن شاء الله.

ننوه قبل وصول المنخفض الجوي من المتوقع أن نتأثر بتيارات غربية باردة ورطبة إعتباراً من يوم غد الجمعة , وبالتالي نتوقع أن تتأثر السواحل السورية فقط يومي غد الجمعة والسبت بزخات مطر عشوائية على فترات وأجواء غير مستقرة عموماً هناك قبل وصول أول كتلة من المنخفض الجوي يوم الأحد ظهراً إن شاء الله.



هوى الشام