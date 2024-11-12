مسيرة في كراكاس دعماً لفلسطين ولبنان وحماية الصحفيين

بتنظيم من "منصة التضامن من أجل القضية الفلسطينية"، شهدت العاصمة الفنزويلية كراكاس، اليوم الخميس، مسيرة داعمة لفلسطين ولبنان انطلقت من أمام وزارة الاعلام الفنزويلية باتجاه ساحة بوليفار.

وقام المتظاهرون بتسليم نواب البرلمان الفنزويلي وثيقة سيتم تقديمها إلى الهيئات الدولية، تشمل مطالبة فورية بوقف الابادة الجماعية في فلسطين ولبنان، إضافة إلى حماية الصحفيين من الاغتيالات التي ترتكبها "إسرائيل" بشكل متعمد.

وقال تشيرلي رينكون، عضو في "المنصة الدولية لدعم فلسطين والشعوب العربية"، "نحن هنا أمام البرلمان الفنزويلي نسلم وثيقة لمختلف الهيئات الدولية من أجل وقف الجرائم والابادة التي ترتكب في فلسطين ولبنان ضد الصحفيين والرجال والنساء والاطفال".

من جانبه، قال نائب في البرلمان الفنزويلي، فرانسيسكو كيفيدو إنه: "اليوم حضر إلى هنا مجموعة من النواب وأعضاء من المجلس البلدي لمدينة كراكاس، حيث كانوا في استقبال هذا التحرك الذي أعلن فيه المشاركون عن إدانتهم للإبادة والعنف الفاشي والصهيوني المرتكب بحق الشعب الفلسطيني والاشقاء العرب من قبل إسرائيل والولايات المتحدة الداعمة للكراهية والعنف".

وتمارس "إسرائيل" منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، حرب إبادة ضد سكّان قطاع غزة أسفرت عن عشرات آلالاف الشهداء وأكثر من 100 ألف جريح، فضلاً عن المفقودين.

أما في لبنان، فقد تجاوز عدد الشهداء 3 آلاف شهيد وآلاف الجرحى.

ويتعمّد جيش الاحتلال استهداف الصحفيين حيث قتل في غزة أكثر من 180 صحفياً، وأكثر من 6 صحفيين في لبنان .