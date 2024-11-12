الاتحاد الأوروبي يخصص 300 مليون يورو للصناعات الدفاعية المشتركة

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن دعم مالي بمئات ملايين اليوروهات لمشاريع سيتم تنفيذها من أجل زيادة التعاون الدفاعي بين الدول الأعضاء وتعزيز الصناعات الدفاعية للاتحاد.

وأفادت المفوضية الأوروبية، في بيان، أنه تمت الموافقة على دعم مالي بــ ـ300 مليون يورو، لــ ـ5 مشاريع عبر الحدود تغطي إجمالي 20 دولة في الاتحاد الأوروبي، من خلال "أداة تعزيز صناعة الدفاع الأوروبية من خلال المشتريات المشتركة".

ومن المخطط توفير ميزانية قدرها 60 مليون يورو لكل مشروع يتم اختياره ضمن هذا الإطار.

ويسعى الاتحاد الأوروبي، من خلال المشاريع الممولة، إلى زيادة إنتاج أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي والمركبات المدرعة الحديثة والذخائر، وبالتالي مواجهة التهديدات المشتركة.

وفي منشور عبر منصة "إكس"، وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، القرار بأنه "خطوة مهمة في التعاون الدفاعي".