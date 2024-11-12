إعلام العدو: عدد قياسي من المسيّرات أُطلق نحو "إسرائيل" منذ بداية نوفمبر

أكدت القناة "الـ 12" الإسرائيلية أنّه تم إطلاق عدد قياسي من الطائرات المسيرة في اتجاه "إسرائيل"، منذ بداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2024، في ظل الحرب المستمرة في عدّة جبهات، مشيرةً إلى أنّه "تحوّل إطلاق المسيرات، في الأسابيع الأخيرة، إلى أمر روتيني".

وأظهرت القناة الإسرائيلية أنّه في الأيام الـ13 الماضية من الشهر الجاري، سُجّل 40 هجوماً عبر طائرات مسيّرة، بمعدل 3.3 هجمات يومية، مشيرةً إلى أنّ "1300 مسيرة أطلقت من جميع ساحات الحرب في اتجاه إسرائيل، منذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2023".

وقارنت القناة معدل عدد الهجمات المتزايدة في الشهر الجاري بتلك التي وقعت في الأشهر الماضية، ففي تشرين الأول/أكتوبر تم تسجيل 2.77 هجوم يومياً. وفي أيلول/سبتمبر، مع بداية توسّع الحرب عند الجبهة مع لبنان، تم تسجيل معدّل هجومين في اليوم، وفي آب/أغسطس سُجل 1.77.

ولفتت القناة إلى أنّ 61% من الطائرات المسيرة، التي تم إطلاقها على "إسرائيل" في تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، جاءت من لبنان، بينما جاء عدد كبير من المسيّرات من اليمن والعراق أيضاً.

200 مسيّرة أصابة الهدف في "إسرائيل"

وذكرت القناة "الـ 12" أنّه، منذ بداية الحرب "نجحت أكثر من 200 مسيرة في اختراق تشكيل الدفاع الجوي وأصابت الهدف"، مؤكدةً أنّ الطائرات، التي تسلّلت، تسببت بخسائر وأضرار كبيرة في الأشهر الأخيرة.

وأقرّت بأنّ عدداً من الطائرات المسيّرة توغل لمسافة تزيد على 10 كيلومترات في عمق كيان الاحتلال، وبعضها وصل إلى أكثر من 40 كيلومتراً.

في سياق متصل، تحدثت القناة "الـ 12" الإسرائيلية عن زيادة في عدد الإنذارات في الجبهة الداخلية للكيان بسبب إطلاق الصواريخ وإطلاق الطائرات من دون طيار، لافتةً إلى أنّه "في السنة الأخيرة، سيطرت المسيرات على ميدان القتال، وأقلقت الجبهة الداخلية".

وذكرت القناة أنّه قبل نحو شهر، قُتل 4 مقاتلين في غارة لطائرة مسيرة في قاعدة "الغولاني"، وأصيب أكثر من 60 آخرين. و"بعد بضعة أيام، أصابت طائرة مسيرة أُطلقت من لبنان منزلاً بالقرب من منزل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في قيسارية، بصورة مباشرة".

وكان أيار/مايو هو الشهر الذي سجّل قفزة في متوسط ​​عدد الهجمات عبر المسيّرات وكانت الهجمات 2.8 يومياً، وفق القناة "الـ 12" الإسرائيلية.

