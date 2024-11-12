وزارة الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 430 جندياً أوكرانياً على محور مقاطعة كورسك

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن الجيش الروسي "حيّد أكثر من 430 عسكرياً أوكرانياً، ودمر عدداً من المعدات العسكرية الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك".

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أنّ وحدات من قوات مجموعة "الشمال" واصلت تنفيذها للعمليات الهجومية ضد 15 لواء أوكرانيا في مناطق "دارينو وليونيدوفو ومالايا لوكنيا ونيكولايفو دارينو ونوفوإفانوفكا".

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "القوات الجوية العملياتية التكتيكية والصواريخ نفذت هجمات على مناطق التمركز في مقاطعة سومي، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة من المقاطعة".

وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية وفق البيان، "أكثر من 430 عسكرياً وعشر دبابات، ومركبتين قتال مشاة، و19 مركبة قتالية مدرعة، و33 مركبة، ومحطة الحرب الإلكترونية Enklav-N، وعدداً من المدافع الميدانية".

وبحسب البيان، دمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، إضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو".

