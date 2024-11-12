المقاومة العراقية تهاجم هدفاً شمالي فلسطين المحتلة

14-11-2024

المقاومة العراقية تهاجم هدفاً شمالي فلسطين المحتلة

هاجمت المقاومة العراقية، فجر اليوم الخميس، هدفاً حيوياً في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة لـ3 مرات في 3 عمليات منفصلة، وذلك بواسطة الطيران المسيّر.

المقاومة وفي بياناتها الـ3 أكدت أن عملياتها تأتي "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

أكدت المقاومة الإسلامية في العراق، استمرار عملياتها في "دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وأمس الأربعاء، نفذت المقاومة العراقية 4 عمليات، شملت استهداف هدف في وسط الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهدفين حيويين في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهدف حيوي في أم الرشراش "ايلات" المحتلة. وجميع هذه العمليات تمّت بواسطة الطيران المسيّر.
 

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