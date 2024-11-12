الضفة الغربية: اشتباكات ضارية في طوباس

أعلنت سرايا القدس - كتيبة طوباس، فجر اليوم الخميس، عن تصدي مجاهديها في مجموعات الفارعة لقوات الاحتلال المقتحمة لمحيط دوار وادي الفارعة ومفرق العشارين بزخات كثيفة من الرصاص المباشر.

وأكدت أيضاً خوض مجاهديها في مجموعات طمون، منذ ساعات الفجر الأولى، معارك ضارية مع قوات الاحتلال تمكنوا من خلالها من إمطار قوات الاحتلال المقتحمة بزخات كثيفة من الرصاص، وتفجير عدد من العبوات الناسفة في الآليات العسكرية بمحاور القتال المختلفة .

هذا ويواصل "جيش" الاحتلال اقتحام بلدة طمون جنوبي طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة، ويشن حملة مداهمات لمنازل المواطنين واعتقالات.

ومساء الأربعاء، استشهد شابان وأصيب شاب وطفل، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال محاصرتها لمنزل في ضاحية عزبة الجراد شرق مدينة طولكرم شمال غرب الضفة الغربية.

وأعلنت مصادر محلية، استشهاد الشابين مأمون صالح شريم، وثائر عمر عمارة، واحتجاز الاحتلال لجثمانيهما بعد انسحابه من المكان.