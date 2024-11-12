العدو الإسرائيلي ينتهك المنطقة المنزوعة السلاح على الحدود السورية

أظهرت صور الأقمار الصناعية بدء إسرائيل في تنفيذ “مشروع بناء” على طول ما يُعرف بـ “خط ألفا”، وهو الشريط الفاصل بين مرتفعات الجولان المحتلة والأراضي السورية، والذي يخضع لحماية الأمم المتحدة كمنطقة منزوعة السلاح.

بحسب التحليل الذي أجرته وكالة أسوشيتد برس، تُظهر الصور قيام إسرائيل بتمهيد الأسفلت على طول الحدود مباشرة، مما يشير إلى انتهاك شروط وقف إطلاق النار المتفق عليها في المنطقة.

وأكدت الأمم المتحدة للوكالة أن القوات الإسرائيلية دخلت المنطقة المنزوعة السلاح خلال تنفيذ الأعمال، في خرق واضح للاتفاقيات التي تحكم هذه المنطقة.

بدأت هذه العمليات الإنشائية بجدية في أواخر سبتمبر، بعد أن أنجز الجيش الإسرائيلي تشييد طرق جديدة، إلى جانب ما يبدو أنها منطقة عازلة بالقرب من حدود قطاع غزة.

كما واصلت إسرائيل هدم بعض القرى في جنوب لبنان، حيث تعرضت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة هناك لهجمات نارية.

حتى الآن، لم تُسجَّل أي أعمال عنف كبيرة على طول “خط ألفا”، الذي تقوم قوات حفظ السلام بدوريات فيه منذ عام 1974.

لكن مع استمرار عمليات البناء، يبدو أن إسرائيل تعمل على إقامة منطقة عازلة مشابهة لتلك التي تسعى إلى تنفيذها في جنوب لبنان، وفقًا لصور الأقمار الصناعية السابقة.



RT